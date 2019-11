Cremonese, pareggio in rimonta

PESCARA (22 novembre 2019) - Due calci di punizione hanno deciso il match tra Pescara e Cremonese: 1 a 1 il risultato finale al termine di una partita equilibrata e poco spettacolare. Le reti sono state realizzate da Galano al minuto 80 (aiutato da un liscio di Agazzi che si è fatto sfuggire il pallone) e da Migliore al 90', autore di una rasoiata di sinistro leggermente deviata dalla barriera abruzzese. Un minuto dopo Arini ha avuto l'incredibile palla gol del successo ma il portiere del Pescara è stato bravissimo a salvare in calcio d'angolo. Alla fine dei 94' di gioco il pareggio è sostanzialmente giusto: meglio i grigiorossi nel primo tempo e buon Pescara nella ripresa.

Partita finita: 1-1 fra Pescara e Cremonese

90' +2' Ultimo cambio del Pescara: esce Borrelli, entra Maniero

90'+1' Miracolo di Kastrati su colpo di testa di Arini: Cremo vicinissima al raddoppio

90' Quattro minuti di recupero

90' GOL della CREMONESE. Migliore di sinistro infila una punizione con leggera deviazione della barriera

88' Cartellino giallo per Galano per fallo su Valzania pronto al tiro

83' Chance per Palombi che per un soffio non riesce a concludere a rete

82' Terzo e ultimo cambio della Cremonese: esce Castagnetti, entra Soddimo

80' GOL del PESCARA. Calcio di punizione dai 25 metri di Galano con la complicità di Agazzi che si fa sfuggire il pallone che rotola nel sacco

76' Bella sponda di Borrelli all'indietro per Galano che di sinistro conclude alto

73' Cambio per la Cremonese: esce Ceravolo, entra Palombi

71' Cartellino giallo per Migliore per fallo su Busellato

69' Clamorosa occasione da gol per il Pescara con miracolo di Agazzi su conclusione di Borrelli

69' Secondo cambio del Pescara: esce Drudi, entra Campagnaro

67' Missile terra-aria di Castagnetti che dai 20 metri sfiora il gol

66' Galano colpisce di testa un assist di Busellato. Palla sopra la traversa

64' Cambio per il Pescara: esce Machin, entra Busellato

63' Ammonito Kastanos per fallo su Ceravolo

60' Ammonito Castagnetti per fallo tattico a centro campo

58' Bellissima azione di Migliore che salta tre avversari (uno con un tunnel) de scarica per Mogos il cui cross viene neutralizzato dalla difesa del Pescara

56' La Cremonese rialza il baricentro e dopo una triangolazione a centrocampo il diagonale di Mogos viene bloccato da Kastrati

53' Valzania, autore di buon inserimento a centrocampo, sciupa tutto sparacchiando il destro a lato

49' Il Pescara accelera. Ha cominciato in attacco il secondo tempo

Fine primo tempo

45' +1' Colpo di testa di Scognamiglio alto sulla traversa da posizione molto defilata

45' Due minuti di recupero

44' Ammonito Caracciolo per fallo su Galano

40' Agazzi salva in uscita a terra su Galano lanciato a rete

38' Occasione per il Pescara: Machin gira verso la porta un'imbucata di Memushaj ma il pallone è alto sulla traversa

36' Terranova anticipa Borrelli di testa dopo un bel cross di Crecco

33' Punizione di Memushaj dai 30 metri sopra la traversa

31' Buon intervento di Agazzi che ribatte una bordata di Memushaj

29' Prima conclusione a rete del Pescara con Borrelli che conclude dai 20 metri. Facile presa per Agazzi

26' Clamorosa occasione da gol per la Cremonese: Arini, tutto solo in mezzo all'area di rigore, gira di sinistro alto sulla traversa un bel cross di Migliore

24' Matteo Ciofani, fratello del grigiorosso Daniel, ammonito per fallo su Caracciolo

17' Dopo un'azione tambureggiante, doppia conclusione dei grigiorossi: ribattuto dalla difesa il tiro di Mogos, neutralizzato dal portiere Kastrati il tiro di Terranova

13' Al posto di Kingsley entra Arini: per tre minuti la Cremo ha giocato in dieci

10' Kingsley esce in barella (foto IbFrame)

9' Bell'azione di Kingsley sulla destra, al limite dell'area scarica su Ceravolo che tira di sinistro. Conclusione ribattuta

7' Il gioco ristagna a centrocampo, ma la Cremonese sembra ben attrezzata

2' Buon fraseggio a centrocampo della Cremonese con palla a Ceravolo che imbuca per Mogos anticipato prima di una possibile conclusione a rete

1' Partita iniziata: Cremonese in campo in divisa gialla

PESCARA (3-5-2): Kastrati; Bettella, Scognamiglio, Drudi; M. Ciofani, Memushaj, Kastanos, Machin, Crecco; Galano, Borrelli.

A disp.: Farelli; Campagnaro, Zappa, Del Grosso, Masciangelo, Busellato, Bruno, Ingelsson, Cisco, Maniero, Brunori Sandro, Bocic.

All.: Luciano Zauri

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Bianchetti, Terranova; Mogos, Valzania, Castagnetti, Kingsley, Migliore; Ceravolo, D. Ciofani.

A disp.: Ravaglia, Volpe, Claiton, Ravanelli, Zortea, Renzetti, Arini, Boultam, Soddimo, Palombi

All.: Marco Baroni

