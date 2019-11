Chieri - E' Più Pomì Casalmaggiore diretta ore 20.50

CASALMAGGIORE (20 novembre 2019) - Non c’è miglior modo per dimenticare una sconfitta che tornare in campo il più presto possibile scaricando rabbia e voglia di riscatto in una vittoria soddisfacente. Sono questi i piani della E’Più Pomì Casalmaggiore cui il calendario offre l’occasione di non rimuginare troppo sul ko patito in casa con Monza domenica anticipando l’ottava giornata nel match di stasera a Chieri davanti alle telecamere di RaiSport. E’ chiaro che tornare in campo a botta calda può essere un’occasione qualora sia sfruttata a dovere rischiando, al contrario, di essere un’arma a doppio taglio in grado di far emergere incertezze e paure nell’ipotesi in cui il match dovesse mettersi male. Per questo la parola d’ordine è azzerare quanto successo con Monza badando unicamente a lavorare sul proprio gioco e sull’avversario odierno, una Reale Mutua Fenera Chieri che può rappresentare una delle sorprese del campionato ma che ha incassato un ko bruciante domenica in quel di Filottrano.

