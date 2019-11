Vanoli-Cantu': diretta ore 21

CREMONA (3 novembre 2019) - Un solo pensiero in testa: tornare alla vittoria. La Vanoli questa sera è pronta per confermare il fattore campo, per ora solo successi al PalaRadi, contro un’insidiosa Cantù. Sarà l’occasione per riabbracciare per la prima volta l’ex coach Cesare Pancotto che mai era stato avversario di Cremona dal suo addio tre stagioni fa. Coach Sacchetti avrà a disposizione tutto il suo roster. Ovviamente non saranno al massimo né Travis Diener, né Michele Ruzzier dopo gli acciacchi, ma potranno dare il loro contributo dividendosi con parsimonia i minuti in campo.

