Perugia - E' Più Pomi Casalmaggiore diretta ore 17

CASALMAGGIORE (20 ottobre 2019) - La caccia al primo successo stagionale passa oggi da Perugia dove la E' Più Pomì Casalmaggiore affronta le padrone di casa della Bartoccini Fortinfissi, neopromosse dalla serie A2 e reduci dal ko dell'esordio per 3-1 a Chieri.Le ragazze di Marco Gaspari sono attese da un mini tour de force che le vedrà impegnate quattro volte in due settimane, tre delle quali in trasferta.