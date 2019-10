Per la Vanoli sconfitta pesante (85-71)

REGGIO EMILIA (13 ottobre 2019) - Seconda trasferta consecutiva per la Vanoli che, dopo Roma, torna con una sconfitta anche da Reggio Emilia. Ad imporsi sono infatti i padroni di casa della Grissin Bon con il punteggio di 85-71, trascinati dalla grande partita dell'ex biancoblu Darius Johnson-Odom autore di 27 punti. Il terzo quarto è quello che indirizza e decide la partita. Cremona trova il meno due sul 44-42 ma il parziale di 11-0, targato Fontecchio, Johnson-Odom e Upshaw, in poco più di un minuto di gioco riporta la Vanoli sotto di 13. I biancoblu, da lì alla fine, trovano un paio di volte il meno 9 ma oltre quella soglia non riescono ad andare.

[VIDEO: COACH SACCHETTI NEL DOPO PARTITA]

ULTIMO QUARTO 15-15

TERZO QUARTO 30-22

SECONDO QUARTO 17-17

PRIMO QUARTO 23-17

