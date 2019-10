Cremonese, Rastelli esonerato: arriva Baroni

CREMONA (8 ottobre 2019) - Via Massimo Rastelli, arriva Marco Baroni: cambio sulla panchina della Cremonese. Il tecnico 56enne torna a Cremona nove anni dopo, quando, con la squadra in Lega Pro e un avvio di campionato al di sotto delle aspettative, era stato sollevato dall'incarico. Dal 2010 a oggi, Baroni la Primavera della Juventus, la Virtus Lanciano, il Pescara, il Novara, il Benevento (con il quale ha conquistato una promozione in A) e il Frosinone.

