Cremonese-Ascoli: Stadio Zini ore 21

CREMONA (30 settembre 2019) - Il Trapani ieri ha ottenuto la prima vittoria segnando la bellezza di quattro gol. Ha impiegato sei giornate prima di sbloccarsi e muovere la classifica e lo ha fatto con un risultato roboante, se pensiamo che fino a ieri aveva messo a segno solamente una rete. Lo ha fatto in casa di uno Spezia palesemente in crisi di identità (altri tre ko contro Pordenone, Crotone e Ascoli). La prima vittoria dei siciliani non ridimensiona per nulla il pareggio ottenuto dalla Cremonese; è già stato ribadito più volte che, a fronte di una prestazione disarmante, il punto strappato in Sicilia era un discreto bottino.

Quella che non torna è la battuta a vuoto a livello di prestazione, quasi inspiegabile visto che si conoscevano bene le caratteristiche dell’avversario. Se con le matricole i grigiorossi hanno incassato un solo punto, viene da chiedersi che gara uscirà stasera contro l’Ascoli capolista. Una squadra che oltre a correre sa andare a segno con una disinvoltura incredibile sotto l’attenta regìa di un giocatore come Ninkovic.

In casa la Cremonese è chiamata a riscattarsi quanto meno sul piano del gioco, ad alzare il livello qualitativo ma anche il ritmo per farci vedere quale sia il suo vero volto.

Le aspettative attorno alla squadra sono alte, nonostante palesi inciampi nella settimana extra concessa dalla società gli abbonamenti sono lievitati ulteriormente restando di poco sotto a quota 4500. Insomma qualcuno in più ha voluto dare fiducia a una rosa che sulla carta fa invidia a chiunque. Ma questa invidia deve anche guadagnarsela sul campo.

Il che non significa che lo Zini attende una serie scontata di vittorie, ma semplicemente una squadra che prova a giocarsi il match e non a subirlo inerme. Ci sono giornate in cui non tutto gira, non sempre la mira è impeccabile, ma la questione di fondo è riuscire a restare sul campo con una certa autorevolezza alla ricerca del risultato.

Rastelli lo ha ammesso, questa squadra non sempre ha voluto o saputo gestire la gara. Quella contro il Crotone resta un esempio di concretezza e pericolosità. Ceravolo avrebbe potuto segnare più di un gol, la gara è invece rimasta aperta fino all’ultimo ma la sensazione che i grigiorossi fossero padroni del campo è stata palese.

Stasera arriva la capolista che passo dopo passo sta costruendo un sogno senza sbilanciarsi troppo in sogni di gloria. Per la Cremonese è l’occasione ideale per fare vedere come dovrebbe giocare una squadra che punta ai vertici della classifica, una squadra che non ha alcun alibi quando può contare un trio di attaccanti (Ciofani, Ceravolo e Palombi) da tripla cifra per il campionato cadetto.

La sfida contro l’Ascoli è l’appuntamento ideale affinché la Cremonese ci possa fare vedere il suo vero volto, senza nascondersi tra le pieghe di un match incerto, disordinato e compassato.

È ancora troppo indecifrabile e altalenante l’andamento della squadra per poter affermare che la strada è quella giusta. Da stasera arriverà il momento, Rastelli dovrà scatenare i suoi, il campionato non aspetta più.

