Vanoli ko nel finale con Brindisi

BARI (22 settembre 2019) - La Vanoli anche contro Brindisi paga la fatica e alla distanza si arrende 84-87. A Bari, nella finalina per il terzo posto della Supercoppa, la squadra di coach Sacchetti gioca un ottimo basket nei primi due quarti, chiusi 55-37, ma nella seconda parte dell'incontro perde lucidità e non trova più il canestro. Inevitabile la rimonta di Brindisi e poi il sorpasso nella fase finale. Nel complesso quella della Vanoli resta comunque una prestazione incoraggiante in vista dell'avvio del campionato. Proprio per non rischiare troppo Sacchetti ha tenuto a riposo Travis Diener. Prosegue senza intoppi l'inserimento del croato Sobin, sul parquet per un buon minutaggio.

ULTIMO QUARTO 17-21

TERZO QUARTO 12-29

SECONDO QUARTO 37-19

PRIMO QUARTO 18-18

