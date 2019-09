Cremonese-Crotone (2-1): al 47' occasione grigiorossa

LA PARTITA IN DIRETTA

55' Partita aperta con azioni dall'una e dall'altra parte

53' Il Crotone cambia: dentro Maxi Lopez, esce Vido

47' Occasione per la Cremonese: gran palla in mezzo messa da Renzetti, stacco di Caracciolo e risposta di Cordaz, poi Ceravolo non indovina il tap-in

Al via il secondo tempo

Fine primo tempo

45' Concessi tre minuti di recupero

43' GOL della CREMONESE Palombi porta in vantaggio la Cremonese. Magia dell'attaccante scuola Lazio che in fuga sulla sinistra disorienta due avversari e poi di punta anticipa Cordaz in uscita infilando il pallone sul secondo palo

40' Crotone vicinissimo al vantaggio con un colpo di testa di Simy che finisce alto di pochi centimetri

39' Bella girata di testa di Ceravolo che sfrutta un cross di Bianchetti. Cordaz para con sicurezza

32' Castagnetti si libera ai 25 metri ma il suo tiro è troppo alto

30' Cambio nel Crotone: esce Barberis per infortunio (era stato tra i migliori) ed entra Gomelt

27' GOL del Crotone. Pareggio della squadra calabrese. Gol di Zanellato che di testa salta più in alto di tutti e gira sul palo lontano il bel calcio di punizione battuto da Barberis. Agazzi è battuto

22' GOL della Cremonese avanti 1-0: cross da calcio d'angolo, Claiton tocca fuori dall'area, tiro dal limite dell'area di rigore di Mogos e sulla ribattuta di un difensore Ceravolo insacca

20' Ceravolo si mangia un gol clamoroso: partito da solo si è liberato in area di rigore ma ha tirato a lato

14' Una bella azione della Cremonese fermata da un fuorigioco

13' Crono ancora avanti con una conclusione di Vido che vola sopra la traversa

10' Ben lanciato da Castagnetti, Palombi salta il portiere Cordaz in uscita ma non riesce a concludere

8' Azione tambureggiante del Crotone, pericoloso in attacco con una conclusione di Barberis deviata dopo una mischia in area di rigore

7' Altra occasione per Ceravolo che di piatto sinistro mette a lato un bel cross dalla sinistra di Renzetti

4' Il Crotone risponde con una conclusione dai 25 metri di Barberis parata da Agazzi

3' Ghiotta occasione per la Cremonese: Ceravolo fugge sulla sinistra e conclude a rete ma Cordaz risponde bene

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Bianchetti, Claiton, Caracciolo; Mogos, Arini, Castagnetti, Valzania, Renzetti; Palombi, Ceravolo.

A disp.: Ravaglia, Volpe, Migliore, Ravanelli, Zortea, Cella, Kingsley, Soddimo, Deli, Ciofani.

All.: Massimo Rastelli

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta; Vido, Simy.

A disp.: Figliuzzi, Festa, Bellodi, Gomelt, Evans, Rutten, Panza, Itrak, Crociata, Nalini, Maxi Lopez, Mustacchio.

All.: Giovanni Stroppa

CREMONA (21 settembre 2019) - Dal volto di Massimo Rastelli traspare serenità e dalle sue parole risuona grande fiducia. Il tecnico partenopeo sembra quasi attendere con impazienza il Crotone (oggi alle 15 allo Zini) per dimostrare di che pasta è fatta la sua Cremonese. Proprio perché alla fine di agosto aveva indicato la squadra calabrese come una delle sicure protagoniste della stagione. «Siamo una macchina a cui abbiamo aumentato i cavalli nel motore e aggiunto pezzi nuovi alla carrozzeria ma non possiamo spingere subito al massimo. La nostra bravura deve essere quella di arrivare a velocità massima facendo risultati e senza sbandare. Due sconfitte dicono che qualcosa non ha funzionato, adesso abbiamo l’opportunità di fare una gara diversa in linea con le qualità di questa squadra. Se in campo facciamo quello che vedo ogni giorno in allenamento ho fiducia. I campionati si vincono a maggio, noi stiamo ancora prendendo la rincorsa. La squadra si è allenata benissimo come sempre, con intensità e applicazione, perché c’è voglia di reagire».

