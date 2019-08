Cremonese ko 1-0 con l'Entella: Schenetti gela lo Zini

CREMONA (31 agosto 2019) - Cremonese sconfitta in casa di misura dalla Virtus Entella. Ai liguri basta il gol di Schenetti al 23'. I ragazzi di Rastelli - male nel primo tempo - avrebbero meritato il pareggio alla luce delle molte occasioni costruite, ma un mix di imprecisione, sfortuna e soprattutto un grande Contini hanno permesso agli ospiti di conquistare i tre punti.

LA CRONACA

Cremonese sconfitta in casa dall'Entella 90' OCCASIONE ENTELLA: ribaltamento di fronte, De Luca va via in contropiede calcia bene rasoterra, grande Agazzi con i piedi

90' OCCASIONE CREMONESE: gran botta di Piccolo dalla distanza, respinge Contini

90' cinque minuti di recupero

89' Mogos fermato in fuorigioco, Contini ci aveva comunque messo l'ennesima pezza

87' cambio Entella: De Luca per Mancosu

86' sarà un finale incandescente, forcing della Cremonese

86' cambio Cremonese: Zortea per Cracciolo

81' cambio Entella: Sernicola per Morra

81' tentativo di Ciofani in mezza girata da fuori area, nessun problema per Contini

78' insiste la Cremonese: Soddimo in area non trova lo spiraglio giusto, palla fuori per Piccolo che prova la conclusione, pallone che finisce tra le braccia di Contini

76' ammonito Nizzetto (Entella)

74' ammonito Contini (Entella)

73' punizione per la Cremonese da ottima posizione, Piccolo calcia alto

70' OCCASIONE CREMONESE: Bella punizione di Deli, Contini sembra insuperabile questa sera

68' cambio Entella: Crimi per Schenetti

67' Cremonese pericolosa in area con Ciofani, Chiosa lo chiude

65' l'Entella sciupa un buon contropiede con Morra

63' cambio Cremonese: Piccolo per Arini

60' OCCASIONE CREMONESE: colpo di testa imperioso di Mogos, ancora bravo Contini

57' OCCASIONE ENTELLA: Mogos salva tutto su un tiro a colpo sicuro di Nizzetto nell'area piccola

56' è una buona Cremonese quella rientrata in campo dagli spogliatoi. Soddimo prova un conclusione difficile dal limite dell'area: stop di petto e tiro al volo, palla alta

50' OCCASIONE CREMONESE: subito Cremonese vicinissima al pareggio con Mogos che fa sponda di testa per il neoentrato Soddimo, deviazione nell'area piccola, ma mira troppo alta

Secondo tempo Si riparte con la Cremonese che manda in campo Soddimo per Palombi

Cambio Cremonese: Soddimo per Palombi

Fine primo tempo

46' DOPPIA OCCASIONE CREMONESE: cross di Renzetti, Chiosa chiude in modo provvidenziale su Ciofani; l'azione continua con l'attaccante che si avventa su una palla vagante, calcia a botta sicura e trova l'opposizione di un grande Contini

45' due minuti di recupero

44' occasione per la Cremonese con un tiro alto di Palombi leggermente deviato da un giocatore avversario. Dal calcio d'angolo, testa fuori di Claiton

43' gioca bene l'Entella, dimostrando grande tranquillità nella fase di impostazione. Qualche imprecisione fa sfumare una buona azione d'attacco in superiorità numerica

36' è una bella partita, almeno dal punto di vista delle occasioni. L'Entella torna ad essere pericolosa con un tiro fiacco di Mancosu da dentro l'area

34' OCCASIONE CREMONESE: Deli porta palla al limite dell'area accentrandosi da sinistra, bel destro a giro e pallone di poco fuori

31' OCCASIONE CREMONESE: lancio di Caracciolo, Palombi controlla al limite dell'area, si gira e spara di destro con il pallone che esce di poco alla destra del portiere

26' OCCASIONE ENTELLA: punizione rasoterra di Nizzetto, deviazione della barriera che potrebbe mettere fuori causa Agazzi, pallone sul fondo col brivido.

25' ammonito Arini (Cremonese)

23' GOL DELL'ENTELLA - Grande azione dell'Entella: Coppolaro in profondità per Mancosu che entra in area da destra e mette un bel pallone all'indietro per l'accorrente Schenetti , destro a incrociare e gol

21' TRAVERSA ENTELLA: angolo di Paolucci testa di Chiosa e pallone che colpisce la traversa ad Agazzi probabilmente battuto

19' occasione Cremonese: cross di Renzetti, testa di Palombi sul fondo. Pallone forse 'sporcato' da un difensore dell'Entella

14' la Cremonese torna a pungere. Calcio d'angolo tagliato di Castagnetti, Contini ci mette i pugni

10' buon momento dell'Entella che da qualche minuto staziona nella metà campo della Cremonese

7' ci prova l'Entella con una punizione dalla lunga distanza: botta di Schenetti, Agazzi si allunga e devia in corner. Dal tiro dalla bandierina, Eramo prova la girata sul primo palo: niente di fatto

6' c'è equilibrio in campo, anche se i grigiorossi mantengono il possesso palla e sembrano più propositivi

2' primo tentativo d'attacco della Cremonese, cross di Arini che si spegne sul fondo

Fischio d'inizio

Grande spettacolo sugli spalti, tifo caldissimo dei supporter della Cremonese

La Virtus Entella conferma l'undici della partita d'esordio, nella Cremonese la novità Renzetti in fascia. Palombi in attacco a supporto di Ciofani.

Il neo acquisto Valzania con Armenia

IL TABELLINO

Cremonese: Michael Agazzi; Antonio Caracciolo (86' Nadir Zortea), Claiton, Luca Ravanelli; Vasile Mogos, Mariano Arini (63' Antonio Piccolo), Michele Castagnetti, Francesco Deli, Francesco Renzetti; Simone Palombi (46' Danilo Soddimo), Daniel Ciofani. All. Rastelli. In panchina: Omar Hoxha, Matteo Bianchetti, Nadir Zortea, Francesco Migliore, Reda Boultam, Stefano Girelli, Danilo Soddimo, Stefano Cella, Antonio Piccolo, Giacomo Volpe, Nicola Ravaglia.

Virtus Entella: Nikita Contini; Mauro Coppolaro, Michele Pellizzer, Marco Chiosa, Marco Sala; Mirko Eramo, Andrea Paolucci, Luca Nizzetto; Andrea Schenetti (68' Marco Crimi); Matteo Mancosu (87' Manuel De Luca), Claudio Morra (81' Leonardo Sernicola). All. Boscaglia. In panchina: Leonardo Sernicola, Fabrizio Poli, Carlo Crialese, Federico Bonini, Marco Toscano, Krisztian Adorjan, Michele Currarino, Marco Crimi, Manuel De Luca, Giuseppe De Luca, Andrea Paroni, Daniele Borra.

Arbitro: Baroni di Firenze (Schirru e Berti, quarto Sozza).

Rete: 23' Schenetti.

Note - Ammoniti Arini, Contini e Nizzetto.

CLASSIFICA: Salernitana, Perugia e Entella p.6; Benevento, Empoli e Crotone 4, Pordenone, Ascoli, Spezia, Cremonese e Venezia 3, Pisa, Chievo e Cosenza 1; Juve Stabia, Pescara, Frosinone, Livorno, Trapani e Cittadella 0.

RISULTATI: Chievo-Empoli 1-1, Spezia-Crotone 1-2, Benevento-Cittadella 4-1, Livorno-Perugia 0-1, Cremonese-Entella 0-1, Trapani-Venezia 0-1, Cosenza-Salernitana 0-1, Pescara Pordenone, Juve Stabia-Pisa (1/9 alle 18), Frosinone-Ascoli (1/9 alle 21).

