E' Più Pomì, Lara Vukasovic chiude il roster di Casalmaggiore

FORTE DEI MARMI (21 agosto 2019) - Entusiasmo e partecipazione per la "Giornata del Tifoso" che ha animato il ritiro toscano della Vbc Casalmaggiore ed è stata occasione per presentare l'ultima giocatrice del roster affidato alle cure di coach Marco Gaspari. Sarà Lara Vukasovic il secondo opposto della E' Più Pomì, giocatrice nata a Zagabria ma dal doppio passaporto, francese e croato, classe 1994, 197 cm già passata per l'università statunitense di Berkeley (lo stesso di Carli Lloyd) e per Paris Saint Cloud ma impiegata come centrale. Vukasovic, giunta da Parigi a Forte dei Marmi dopo aver sbrigato le ultime questioni burocratiche in Francia, vestirà la maglia numero 4.

E' Più Pomì, ecco le date importanti per la campagna abbonamenti: dal 2 al 6 settembre la prelazione per i vecchi abbonati. Dal 7 settembre aprirà la vendita libera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO