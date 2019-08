Torneo future di Tabarka, Bocchi è secondo: ora è tra i primi 55 italiani

TABARKA (Tunisia, 19 agosto 2019) - Secondo posto al torneo Future di Tabarka in Tunisia peril 21enne di Casalmaggiore Lorenzo Bocchi, sua migliore prestazione in campo internazionale e best ranking mondiale.

Dopo alcune settimane avare di soddisfazioni, Bocchi ha saputo trarre insegnamenti dalle batoste subite ed è stato premiato da questo ottimo piazzamento che chiarisce le sue potenzialità anche in campo internazionale dopo le recenti affermazioni a livello italiano. In Tunisia il 21enne ha faticato al primo turno contro il cileno Pereira, poi ha liquidato l’argentino Feitt e il tedesco Cubelic. In semifinale ha piegato Dambrosi. In finale, Bocchi ha trovato un altro italiano, Daniele Capecchi. Il fiorentino l'ha spuntata al termine di un bel match nel quale ha fatto valere la sua maggiore abilità.

Con questa finale raggiunta il ventunenne di Casalmaggiore compie un ulteriore balzo in avanti in classifica ATP raggiungendo la posizione 700 circa, tra i primi 55 italiani ma ciò che più conta adesso ha la consapevolezza che se la può giocare con tutti i più forti tennisti a livello futures.

