Mondiali assoluti e Beach Games, cinque cremonesi in azzurro

Sono in arrivo due appuntamenti di livello internazionale per il canottaggio italiano che vedranno coinvolti cinque atleti cremonesi. Da domenica 25 infatti scattano i Mondiali assoluti di Linz (Senior, Pesi Leggeri e Pararowing) in Austria, mentre contemporaneamente in Grecia, a Patrasso, si disputeranno i Mediterranean Beach Games.

In Austria, il dt Francesco Cattaneo manderà 25 equipaggi (solo gli Usa hanno fatto meglio con 29) formati, tra uomini e donne, da 69 atleti (40 appartenenti alla categoria Senior, 19 a quella Pesi Leggeri e 10 a quella Pararowing).

Della truppa azzurra fanno parte, per la categoria Senior, Giacomo Gentili (Fiamme Gialle-Bissolati) che gareggerà a bordo del quattro di coppia e Alessandra Montesano (Eridanea) che gareggerà sul quattro senza femminile. Completano la squadra azzurra Valentina Rodini nella specialità che conosce meglio, il doppio Pesi Leggeri. Tra i convocati anche Andrea Cattaneo (carabinieri-Bissolati), fresco di titolo mondiale Under 23 che sarà a Linz come riserva.

In Grecia invece, dal 25 al 31 agosto, scenderà in acqua Alice Rossi della Canottieri Flora. Tra le sette specialità del Rowing Beach Sprint, competizione formata da una parte di corsa compresa tra i 10 e i 50 metri e da una parte di Coastal Rowing su un percorso a slalom di lunghezza non inferiore ai 250 metri da percorrere andata e ritorno, Alice Rossi si presenterà nel singolo femminile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO