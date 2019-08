Cremonese, Migliore: «Quest'anno si lavora con un gruppo già consolidato»

CREMONA (14 agosto 2019) - Francesco Migliore, per il secondo anno consecutivo in maglia grigiorossa, terzino sinistro, spiega: «Stiamo preparando la trasferta di domenica a Verona, un bel test per tutti. Il nostro obiettivo in campionato? Fare bene, la società punta in alto, noi pure. Quest'anno si lavora con un gruppo già consolidato, la differenza si vede».

