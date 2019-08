Campionato europeo a squadre: Desalu, gran secondo posto nei 200 metri

BYDGOSZCZ (Polonia) - Una entusiasmante rimonta ha permesso a Fausto Eseosa Desalu di conquistare il secondo posto nei 200 metri al Campionato europeo a squadre di Bydgoszcz. L'atleta casalasco ha chiuso la gara con il tempo di 20.69 (vento -1.0 m/s). "Ammetto di essere venuto qui per vincere e sentivo di potercela fare. Ci sono ancora molte cose da sistemare ma mi resta la voglia di riscattarmi e di ripetere quel 20.13 che l’anno scorso mi ha dato il sesto posto in una finale molto veloce a Berlino".

Dopo un avvio non particolarmente brillante, Desalu sfrutta l'uscita dalla curva per lanciarsi all'inseguimento degli avversari, superati con il passare dei metri e delle falcate. Desalu è bravo a cercare il traguardo, beffando così il francese Mouhamadou Fall (20.69 per l'italiano, 20.70 per il francese, tempi tutti appesantiti dal metro di vento contrario sul rettilineo) e mancando alla fine l'aggancio al vincitore, il britannico Richard Kilty, per soli 3 centesimi di secondo (20.66).

