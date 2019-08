Cremonese, Ciofani ha firmato

CREMONA (9 agosto 2019) - Daniel Ciofani ha firmato e da questa sera è ufficialmente un giocatore della Cremonese. L'arrivo dell'attaccante ex Frosinone era già certo, ma mancava soltanto l'atto formale. Nel corso della giornata di oggi, Ciofani è stato visto e fotografato in centro a Cremona. Adesso, i tifosi potranno vederlo anche in maglia grigiorossa allenarsi agli ordini di mister Massimo Rastelli insieme ai nuovi compagni.

Nato a Avezzano (L’Aquila) il 31 luglio 1985, dopo aver mosso i primi passi nel mondo del calcio in piccole realtà abruzzesi (Cerchio, San Benedetto dei Marsi e Marsicana), è cresciuto nel settore giovanile del Pescara esordendo in Serie B il 9 gennaio 2005. In carriera ha indossato anche le maglie di Celano, Gela, Atletico Roma, Gubbio e Perugia prima della lunga esperienza al Frosinone. Con i ciociari Ciofani ha disputato 6 stagioni, giocando 227 partite e realizzando 77 gol. Sempre con il Frosinone ha esordito in Serie A il 30 agosto 2015. Il suo score nella massima serie è di 69 partite e 14 gol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO