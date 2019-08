Cremonese, Ciofani: la firma attesa in mattinata

CREMONA (8 agosto 2019) - E' attesa per domani mattina la firma di Daniel Ciofani. Dato ormai per certo l'arrivo dell'attaccante alla Cremonese che ieri ha superato le visite mediche, manca solo l'atto formale.

La sottoscrizione, nella tarda serata di oggi, ad un certo punto è sembrata cosa fatta, ma il giocatore del Frosinone deve ancora risolvere alcune questioni burocratiche. L'arrivo di Ciofani in grigiorosso, dunque, sarà nero su bianco domani mattina. Il calciatore 34enne - 183 gol in carriera in 472 partite - sarà da subito a disposizione di Massimo Rastelli e sosterrà il primo allenamento nel pomeriggio.