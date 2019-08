E' Più Pomì Casalmaggiore, esordio in casa con Scandicci

CASALMAGGIORE (7 agosto 2019) - Esordirà in casa contro la Savino del bene Scandicci delle ex Stevanovic, Bosetti e Kakolewska la E' Più Pomì Casalmaggiore che ha appena conosciuto il proprio calendario.

SCARICA IL CALENDARIO [CLIC]

Contrariamente a quanto annunciato, la Lega ha anticipato di un giorno la pubblicazione con annesso effetto sorpresa. Cinque i turni infrasettimanali (in casa con Bergamo il 31 ottobre, in casa con Caserta il 26 dicembre, a Scandicci il 15 gennaio, in casa con Filottrano il 12 febbraio e in casa con Chieri il 26 febbraio). Sosta dal 26 dicembre al 15 gennaio ed ultima giornata in programma sabato 28 marzo a Caserta prima dei playoff scudetto che si concluderanno con la finale in gara unica in programma verosimilmente a Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO