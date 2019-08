Viadana 1970, in giallonero Giacomo Saccà

VIADANA (4 agosto 2019) - Dopo il ritorno tra le fila giallonere di Joshua May, l’Im Exchange Viadana 1970 ufficializza l’acquisto del pilone sinistro Giacomo Saccà. Classe 1997, proveniente dal Borsari Badia di A. Per lui in passato stagioni al CUS Genova, all’Accademia nazionale Ivan Francescato e a Reggio Emilia. Un elemento giovane con già, però, alle spalle esperienze di primo piano.

Queste le parole del pilone: "Ci sono stati tanti cambiamenti: staff, società, giocatori, dopo un anno ritorno a giocare in Top12, sono qui per guadagnarmi il posto tra i primi XV e dimostrare quello che valgo".

Il direttore sportivo dell'IM Exchange Viadana 1970 Alberto Bronzini commenta così l’inserimento in rosa del giovane pilone: "Saccà gioca indifferentemente sia a sinistra che a destra, vedremo con lo staff quale sarà la posizione più congeniale. Su di lui abbiamo molte speranze, è giovane ma siamo molto fiduciosi".



SCHEDA DEL GIOCATORE

Nome: Giacomo

Cognome: Saccà

Nato a: Genova

Il: 11/08/1997

Altezza: 186 cm

Peso: 108 kg

Ruolo: pilone



CLUB PRECEDENTI

giovanili CUS Genova

2015-16 Accademia Francescato

2016-18 Valorugby Emilia

2018-19 Rugby Badia



Instagram: jack_sacca

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO