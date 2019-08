Cremonese, buon test: 5-0

PIZZIGHETTONE (3 agosto 2019) - Una Cremonese ancora in rodaggio supera la Folgore Caratese (serie D) per 5 a 0 e continua a mostrare progressi. Primo tempo più equilibrato, con Castagnetti che va in gol dopo un palo su punizione di piccolo. Nella ripresa bel gol di Deli, Boultam e due volte Soddimo. Buon pubblico a Pizzighettone. In Coppa Italia domenica 11 i grigiorossi affronteranno allo Zini il Francavilla che ha vinto 2 a 1 col Novara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO