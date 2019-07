Viadana 1970, ingaggiato il seconda linea Alberto Grassi

VIADANA (23 luglio 2019) - Un nuovo innesto entrerà a far parte del pack dell'Im Exchange Viadana 1970 dalla stagione 2019/2020, si tratta del seconda linea Alberto Grassi, giovane promettente di 23 anni ma già con esperienze in Serie A. Cresciuto nell'Anzio Rugby, dopo aver esordito giovanissimo in serie C1 è stato acquistato dall’Aquila Rugby a 20 anni, e dopo due stagioni ha avuto l’opportunità di esordire in Top 12 con la Lazio.



“Arrivo da Lyons Piacenza con cui ci siamo guadagnati la promozione in Top12 - afferma il seconda linea - purtroppo gli ultimi due mesi sono stato fermo per due infortuni ma ho tanta voglia di dimostrare che posso giocare a questo livello. Sono molto contento e non vedo l’ora di iniziare quest'esperienza”.

Per Grassi si prospetta un ruolo importante all'interno della squadra, grazie alla fisicità che può garantire con i suoi 207 cm per 127 kg.

Queste le parole del direttore sportivo Alberto Bronzini: "Giocatore con grandi potenzialità fisiche, su di lui abbiamo pensato di fare un progetto su più stagioni per poterlo portare a raggiungere uno standard consono ad una seconda linea di alto livello”.

