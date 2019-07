Vbc Casalmaggiore: test fisici, visite e presentazioni

CASALMAGGIORE (17 luglo 2019) - Giornata di visite mediche e test fisici ma, soprattutto, giornata di presentazioni per la Vbc Casalmaggiore che presso la Canottieri Eridanea ha ufficializzato la centrale serba Mina Popovic, la palleggiatrice Ana Antonijevic e Marianna Maggipinto, secondo libero ed unica presente delle nuove. "Sono molto contenta di arrivare a Casalmaggiore, spero di essere pronta per questa nuova esperienza. Popovic con la maglia numero 1, Antonijevic con la 17 e Maggipinto con la 8 portano a 12 le giocatrice ufficializzate da Casalmaggiore. Manca un secondo opposto che, come precisato da coach Gaspari, sarà straniero "o una giocatrice esperta in grado di dare un contributo importante o una giovane da fare crescere. Il cerchio è ristretto ma stiamo valutando senza fretta".

