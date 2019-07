Amadasi rinnova con il Rugby Viadana

VIADANA (16 luglio 2019) - L'IM Exchange Viadana 1970 ha rinnovato con l’ala Gianmarco Amadasi sino al 30 giugno 2020. Amadasi, nato il 25 maggio 1994 a Guastalla, è l’ennesimo prodotto del vivaio giallonero e vestirà la maglia della prima squadra per la sua settima stagione. Gianmarco è nel giro azzurro sin dall'Under 18 e nella stagione 2012/13 contribuisce con la maglia dei leoni gialloneri allo storico successo U20, battendo l'Amatori Parma e diventando Campione d’Italia.

Dopo una stagione un po’ opaca a causa di diversi infortuni che lo hanno costretto a giocare solo 5 partite, ora è pronto a rientrare in campo. "L'ultimo anno per me è stato caratterizzato da diversi infortuni, che non mi hanno permesso di aiutare i miei compagni di squadra - spiega l'ala - spero che questa stagione possa essere più fortunata e ritornare presto a dare il mio contributo al progetto del club. La voglia di riscatto e di tornare a giocare è tantissima".

Queste le parole del general manager Ulises Gamboa: “Gianmarco rientra da un infortunio importante al ginocchio, è un vero e proprio attaccante, ogni palla vagante lui la finalizza. Le sue caratteristiche sono l’opportunismo e la velocità”.

