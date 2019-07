VIADANA (11 luglio 2019) - Enrico Ghigo rinnova con il Rugby Viadana 1970. Uscito da poco dall'Accademia nazionale, classe 1998, 110 kg per 193 cm. Comincia a giocare all'età di 16 anni nel Cuneo Rugby. Nel contempo viene selezionato dall'Accademia zonale di Torino in cui rimane due anni, per poi passare a quella nazionale a Remedello. Nella stagione 2016-17 fa parte dell'Italia U18 nell'International Series in Galles e nel 2018 ha partecipato al Six Nations Under 20s.



Così si è espresso l'undicesimo rinforzo giallonero Enrico Ghigo: "Sono orgoglioso di indossare per il secondo anno la maglia del Viadana. Quest'anno voglio ritagliarmi un ruolo importante in questa squadra e voglio dimostrare tanto a questo club che mi ha dato fiducia".

