Alla Vanoli arriva il giocatore Niccolò De Vico

CREMONA (10 luglio 2019) - La Vanoli Basket Cremona comunica di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2022 con l’ala Niccolò De Vico, 200 cm per 93 kg, proveniente dalla Grissin Bon Reggio Emilia. Nato il 19 luglio 1994 a Monza, De Vico è cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Biella conquistando nel 2014 la Coppa Italia di LNP. Nel 2017 si guadagna la chance in Serie A con la Pallacanestro Reggiana; in due stagioni con la Grissin Bon segna 5.5 punti in 17.7 minuti di utilizzo medio.

