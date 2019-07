Gigi Turci nello staff di Marco Giampaolo al Milan

SAN GIOVANNI IN CROCE (9 luglio 2019) - In una recente intervista a La Provincia Gigi Turci lo aveva detto: "Io al Milan con Marco Giampaolo? Ci sono possibilità". E oggi è arrivato l'annuncio ufficiale: l'ex numero uno dei grigiorossi segue l'allenatore - con cui ha già collaborato alla Cremo e alla Sampdoria - e farà parte dello staff rossonero. Si dedicherà alla preparazione dei portieri. A completare lo staff di Giampaolo ci saranno Daniele Bonera, l’allenatore in seconda Francesco Conti, i preparatori atletici Samuele Melotto e Stefano Rapetti, i preparatori dei portieri Salvatore Foti, Fabio Micarelli (e Turci), ed il loro collaboratore Emiliano Betti.

