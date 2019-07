Casalmaggiore, Coppa Italia: medaglia di bronzo

VASTO (Chieti, 7 luglio 2019) - Medaglia di bronzo per l'Apis Casalmaggiore nella prima tappa del Legavolley Summer Tour sul litorale di Vasto che metteva in palio la 21° Coppa Italia. Le ragazze di coach Turlea e del vice Nicola Bolzoni, dopo aver passato il turno sabato da prime del girone, non hanno capitalizzato gli ottimi risultati con Baronissi e Busto cedendo in semifinale contro la Millenium Brescia, poi superata proprio da Baronissi nella finalissima. Nella finalina per il terzo posto Stoyanova e compagne sono riuscite a superare la Saugella Monza, favoritissima della vigilia, guadagnando almeno il podio. Per Casalmaggiore nuovo assalto ad un trofeo settimana prossima, sabato 13 e domenica 14 sul litorale di Riccione quando in palio ci sarà la Supercoppa Italiana.

