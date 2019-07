Matteo Blessano nuovo giocatore del Viadana 1970

VIADANA (4 luglio 2019) - Il seconda linea veneto Matteo Blessano è il quarto rinforzo del Rugby Viadana 1970 per la stagione 2019/2020.

Questa la presentazione del giocatore da parte del direttore sportivo Alberto Bronzini: "Blessano è un giocatore giovane, con un percorso accademico importante. Noi lo seguivamo già da un paio d'anni e dopo l’ottima stagione alla Lazio, abbiamo pensato potesse essere il giocatore giusto da far crescere qui da noi. Una seconda linea con buone attitudini al gioco e soprattutto in rimessa laterale".



Contento Matteo Blessano: "Il Rugby Viadana mi è sempre piaciuto come club, quando poi mi hanno presentato il progetto, ossia quello di ripartire dai giovani, è stato semplice scegliere di venire qui. Arrivo da una stagione con la Lazio in cui ho giocato molto, spero di avere la stessa opportunità che anche qui a Viadana e poter così continuare a crescere".

