Psg, rivoluzione: cambia la dirigenza e si riparte dalla Prima categoria

SAN GIOVANNI IN CROCE (2 luglio 2019) - Rivoluzione totale al Psg. Dopo due mesi di forti turbolenze sul piano societario, il consiglio direttivo presieduto da Manrico Sanguanini ha deciso di farsi da parte e rassegnare le dimissioni.

La continuità del club nel futuro sarà garantita da una nuova cordata di dirigenti pronta a subentrare, guidata dal 64enne Igino Gardinazzi (già nel Psg in passato come responsabile del vivaio) che ha raccolto il testimone da Sanguanini e occuperà la carica di presidente. La nuova cordata si è costituita nel giro di poche ore per salvare il club dal rischio di una scomparsa o comunque di un forte ridimensionamento.subentra

Gardinazzi è già al lavoro e ha comunicato la volontà di ripartire dalla Prima categoria, anziché dalla Seconda, mantenendo tutto il settore giovanile: «La scelta presa dal consiglio precedente è in fase di revoca, il Psg affronterà la Prima categoria puntando sui ragazzi cresciuti nel vivaio di casa. Il patrimonio di questa società, che da anni rappresenta un vanto per San Giovanni, non deve andare disperso. Manterremo prima squadra, settore giovanile e l’intera struttura costruita negli ultimi anni». Nei prossimi giorni verrà ratificata l’iscrizione al campionato di Prima categoria e saranno annunciate le cariche del nuovo direttivo.

