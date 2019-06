Viadana 1970, il ritorno di Ramiro Finco e Paolo Mannucci

VIADANA (29 giugno 2019) - Il Rugby Viadana 1970 è lieto di annunciare il ritorno dell'utility back argentino Ramiro Finco e del giovane seconda linea della squadra cadetta Paolo Mannucci.

Per il primo si tratta di un ritorno, ovvero l'utility back Ramiro Finco, classe 1992, 180 cm per 95 kg, proveniente da Buenos Aires. Atleta dal grande talento, particolarmente a suo agio nell'uno contro uno, può giocare sia centro che ala, ma ha le doti per coprire tutti i ruoli dei tre quarti. In passato ha vestito anche la maglia dei Jaguares e dei Pumas Seven, nel 2012 della Nazionale argentina Under 20, giocando anche il Mondiale di categoria.

Mannucci nato il 25 marzo 1998 a Fabriano (Ancona), è alto 191 cm e pesa 101 kg. Paolo inizia a giocare a rugby nel club della Città di Castello, all'età di 15 anni indossa la maglia biancorossa del CUS Perugia Rugby per due stagioni, concludendo poi le giovanili a Viadana. Nel 2017 è passato al club affiliato dei Caimani Rugby per fare esperienza in serie B e ora si dichiara pronto per la prima squadra del Rugby Viadana 1970: "Sono consapevole di dover lavorare ancora molto, ma sono determinato a dimostrare alla società le mie qualità e la mia crescita avvenuta in questi anni a Viadana".

