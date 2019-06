Josè 'Nacho' Spinelli rinnova con il Viadana 1970

VIADANA (26 giugno 2019) - Il quarto rinnovo nella rosa 2019/20 del Rugby Viadana 1970 è quello dell'estremo Josè 'Nacho' Spinelli. Il classe 1997, argentino ma di formazione italiana, dopo aver giocato in Argentina con il Liceo Rugby Club, squadra di Mendoza dove è stato fra i trascinatori della vittoria del campionato regionale, arriva in Italia nel 2016 e si fa notare nel campionato di Serie A con il Pesaro. Nell’estate 2017 arriva a Viadana e gioca 44 partite in Top 12 in due stagioni in giallonero.

Alla vigilia della sua terza stagione con il Viadana, Spinelli dichiara: “Comprendo la nuova linea che sta adottando il club per la stagione 2019/20, c’è bisogno di ripartire e sono contento che abbiano deciso di dare fiducia a noi giovani”.

Mentre sul nuovo capo allenatore Jimenez, afferma: “Non ho mai avuto occasione di conoscerlo, ma ho sentito parlare molto bene di lui, ho grandi aspettative”.

Le parole del general manager Ulises Gamboa: “Spinelli è stato uno dei giovani emergenti che ha dimostrato di avere più qualità, ha avuto una crescita importante. E’ un giocatore molto solido, duttile fra i ruoli di estremo, centro e ala”.

