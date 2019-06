Ingaggiato il centro Sebastien Zaridze, rinnova Giorgio Tizzi

VIADANA (22 giugno 2019) - I trequarti del Rugby Viadana 1970 sono pronti ad accogliere il centro Sebastien Zaridze che, a partire dalla prossima stagione 2019/20 farà parte della rosa giallonera. Il 20enne nato in America dopo essere stato nelle fila dell’Accademia Nazionale “Ivan Francescato” è pronto a fare il suo esordio in Top12. Soddisfazione da parte di Zaridze: "Non vedo l’ora di cominciare questa nuova esperienza. Sarà una nuova sfida per me e sono felice di averla con il Rugby Viadana 1970”. Le parole del general manager Ulises Gamboa: “Zaridze è un ragazzo giovane e preciso, molto tecnico con un buon passaggio. In Accademia ha giocato come primo centro, ma lo hanno segnalato come un giocatore che potrebbe ricoprire il ruolo numero 10".

Il terzo rinnovo per la stagione 2019/20 del Rugby Viadana 1970 è un altro prodotto del vivaio giallonero: Giorgio Tizzi, classe 1992, nato e cresciuto rugbisticamente a Viadana vestirà per la sua ottava stagione la maglia della prima squadra. Dopo aver recuperato da un grave infortunio durante la stagione 2018/19 che lo ha costretto a saltare gran parte del campionato, oggi si sente pronto per questa nuova stagione: "Sono contento di far parte di questa squadra, negli ultimi anni si è formato un bel gruppo di giocatori viadanesi che hanno dimostrato attaccamento alla maglia e motivati a dare il massimo. Credo non sarà difficile per i nuovi integrarsi nel gruppo e dare il 100% per il club, per Viadana e per i nostri tifosi che lo meritano".





