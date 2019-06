Il pilone Antonio Denti rinnova fino al 2020

VIADANA (20 giugno 2019) - Il secondo rinnovo nella rosa 2019/20 del Rugby Viadana 1970 è quello del pilone sinistro Antonio Denti, che ha prolungato il conbtratto per un'altra stagione.

Cresciuto nel Rugby Viadana, ha iniziato a giocare a rugby all’età di 15 anni. Dopo essere stato nell’Accademia Nazionale “Ivan Francescato” e aver giocato un anno al GranDucato Parma Rugby nel 2009/10, l’anno successivo esordisce nella franchigia degli Aironi Rugby. Dal 2011 Denti veste la maglia giallonera, con cui ha festeggiato le 100 presenze, il 27 aprile 2019.

Idee chiare per Antonio Denti: “Nel rugby italiano, oggi pochi giocatori riescono ad arrivare al professionismo, io gioco perché mi diverto e lo faccio con passione. Cerco sempre di restituire ai tifosi l’affetto che mi trasmettono dentro e fuori dal campo. Dal 2011 indosso la maglia del Viadana eppure tutte le volte che gioco mi sento in debito verso la città e verso i miei compagni di squadra. Ogni volta che entri in campo non sei nessuno ma entri a far parte di qualcosa di molto più grande di te”.

Le parole del general manager Ulises Gamboa: “Denti per me è fondamentale, dopo la sua conferma tutti i giocatori di Viadana si sono allineati al progetto del club. Antonio è un vero pilastro della prima squadra. Come giocatore è l’evoluzione della prima linea, un ball carrier e playmaker che dà continuità al gioco”.

