Cremonese, amichevole di lusso con il Napoli

CREMONA (18 giugno 2019) - La terza amichevole del programma estivo della Cremonese si svolgerà mercoledì 24 luglio, alle ore 17.30, sul terreno di gioco di Carciato, nel comune di Dimaro (Trento). Test di lusso per i grigiorossi che affronteranno il Napoli di mister Carlo Ancelotti.

Il primo appuntamento è in calendario mercoledì 17 luglio, quando, alle 17, i grigiorossi affronteranno l’Us Molveno sul campo di via Lungolago (fischio d’inizio alle ore 17). La squadra trentina ha recentemente conquistato la promozione in Prima categoria.

Neopromossa, ma in Promozione, anche la seconda avversaria di questa serie di appuntamenti estivi: si tratta dell’Usd Mezzocorona, che se la vedrà con i ragazzi di Massimo Rastelli alle 17 di sabato 20 luglio sempre sul terreno di gioco di Molveno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO