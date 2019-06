Il Rugby Viadana saluta dodici giocatori

VIADANA (17 giugno 2019) - In vista dell’ufficializzazione dei volti nuovi che la prossima stagione faranno parte della rosa a disposizione di coach Jimenez, il Rugby Viadana 1970 saluta ben 12 giocatori. Si tratta di Renzo Balboni (pilone sinistro), Massimiliano Chiappini (seconda linea), Dwayne Corcoran (ala), Filippo Di Marco (mediano d’apertura), Cosma Garfagnoli (pilone destro), Mattia Giovannini (ala), Juan Cruz Guillemain (seconda linea), Francesco Menon (centro), Pietro Moreschi (terza linea), Brian Ormson (mediano d’apertura) passato al Mogliano Rugby 1969, Marco Silva (tallonatore)e Criff Tupou (terza linea centro)



Il general manager Ulises Gamboa ha dichiarato: “Lunedì 29 luglio comincerà la preparazione fisica in vista della prossima stagione sportiva. Come già detto precedentemente, l’intento è quello di ripartire da noi, dai giocatori cresciuti nel nostro vivaio. Sarà un anno di transizione in cui punteremo a far crescere soprattutto i ragazzi della nostra squadra cadetta e del nostro settore giovanile. Agli atleti che ci lasceranno, a nome di tutta la società, auguro un proseguo di carriera e di vita ricco di soddisfazioni, ringraziando in particolar modo chi come Ormson ha indossato i nostri colori per più stagioni dimostrando impegno e grande professionalità. Un saluto particolare va a Pietro Moreschi che, per scelte lavorative (master professionale a Barcellona) non sarà con noi per questa stagione”.

