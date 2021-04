La sosta in città si paga online

CASALMAGGIORE (26 aprile 2021) - Il Comune punta sempre più sulla digitalizzazione e amplia la base di operatori per la gestione del servizio di pagamento mobile delle tariffe di sosta in città, stringendo un accordo triennale con la piattaforma myCicero. Questo il senso di una recente determinazione che dà il via libera al contratto tra l’ente pubblico e la società informatica, che ha sede a Senigallia (Ancona). Tutto parte dal fatto che il Comune ha la necessità di implementare servizi innovativi e canali aggiuntivi per vendita e pagamento di abbonamenti e titoli di sosta. myCicero è un’azienda italiana nata come derivazione di Pluservice S.r.l., leader nella fornitura di sistemi di mobilità integrati e sostenibili ed ha sviluppato una piattaforma innovativa per l’accesso ai servizi “smart” della città.

Il Comune ha pertanto affidato a myCicero il servizio di pagamento della tariffa di sosta mediante l’utilizzo della sua piattaforma tecnologica. Il pagamento, la fruizione, ed il controllo della tariffa di sosta quando si parcheggia negli spazi delimitati dalle strisce blu saranno possibili mediante portale web, applicazione per smartphone (I-Phone, Android), Ivr - cioè una tecnologia che consente ai clienti di interagire con il sistema telefonico attraverso dei menu vocali configurabili - ed Sms.

