25 Aprile, Bongiovanni: "Il mio ricordo più caro va Angelo Martani"

CASALMAGGIORE (25 aprile 2021) - Unità, senso di responsabilità, rispetto reciproco, fiducia nei giovani, studio continuo della storia. Sono emersi questi richiami in piazza Garibaldi, durante gli interventi per la cerimonia del 25 aprile, che a causa delle prescrizioni anti Covid si è tenuta in una forma modificata ma non meno significativa a causa delle prescrizioni anti Covid. Dopo il ritrovo alla Casa del Mutilato, autorità e rappresentanze combattentistiche e d’Arma si sono portate in Duomo per la messa celebrata da don Claudio Rubagotti, arricchita, dopo la comunione, dalla esecuzione da parte del coro “D’in…canto", diretto da Cesare Visioli, di un brano-preghiera dedicato ai Caduti, con il contrappunto della voce recitante di Jim Graziano Maglia conflitto di cui in questo 25 aprile commemoriamo la fine e la liberazione dal nazifascismo”. Poi trasferimento al Monumento ai Caduti della Resistenza situato in via Favagrossa con l’Alzabandiera, la sosta al Monumento ai Caduti D’Europa in via Saffi e quella alla Lapide ai Caduti posta in municipio. Niente Banda Estudiantina, ma interventi sonori a cura di altoparlanti con ZeroDb.

Poi gli interventi in piazza. “Oggi - ha detto il sindaco Filippo Bongiovanni - il mio ricordo più caro va Angelo Martani, bersagliere nostro cerimoniere che non finiremo mai di ringraziare”. Parole accolte da un applauso e dall’annuncio che “il suo posto è stato preso da Marco Penotti, anche su suggerimento della moglie di Angelo, Oriana”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO