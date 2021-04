Speciale televisivo con il pianista Paolo Rinaldi

PIADENA DRIZZONA (25 aprile 2021) - Alle 21 di stasera, sull’emittente comunitaria parrocchiale Telepiadena (canale 885 del digitale terrestre), andrà in onda uno speciale tra conversazione e musica con protagonista il pianista Paolo Rinaldi. Il musicista castiglionese, che vive e insegna a Londra, sarà intervistato da Gianfranco Tripodi, presidente dell’associazione culturale Colere Anima, co-organizzatrice con il Comune di Piadena Drizzona e il Rotary Club Cremona del festival musicale piadenese dedicato a Bartolomeo Platina, l’umanista di Piadena di cui quest’anno ricorrono i 600 anni dalla nascita, avvenuta nel 1421. Nell’occasione Rinaldi presenterà alcuni brani tratti dal suo cd The Art of Polyphony - Bach Influences across the Centuries.

