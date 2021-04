Minori, disabili, anziani: "Così misuriamo il lavoro di cura"

CASALMAGGIORE (24 aprile 2021) - Quanto è importante il lavoro di chi si prende cura dei minori, delle persone disabili, degli anziani, delle persone non autosufficienti? Per avere un quadro sul tema, il Consorzio Consorzio Casalasco Servizi Sociali, diretto da Cristina Cozzini, capofila del progetto «Spreading Positivity», e l’Azienda Speciale Consortile Oglio Po di Viadana, partner dell’alleanza, propongono a tutta la cittadinanza un questionario online, proprio per misurare il peso del lavoro di cura delle famiglie, riconoscerlo e valorizzarlo. «Il progetto Spreading Positivity, finanziato da Regione Lombardia con finanziamenti a valere sul Piano Territoriale Conciliazione 2020-2023 — dicono al Concass — insiste sul territorio Oglio Po promuovendo iniziative a tema conciliazione. Il questionario esprime la necessità da parte dell’Ambito Oglio Po di comprendere al meglio quale sia il carico di cura delle famiglie ma anche l’efficacia degli interventi di conciliazione messi in atto sul territorio, nello specifico in questo periodo di emergenza sanitaria che ha visto la chiusura di scuole, attività ricreative e sportive ma anche centri diurni, eccetera». Per la compilazione del questionario è sufficiente accedere al link https://forms.gle/Ys3MDRhvd5ehihmS8. Inoltre il modulo è consultabile sulle pagine web www.concass.it e www.consociale.it.

