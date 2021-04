«Parametri corretti, in Comune si può tornare ad assumere»

CASALMAGGIORE (21 aprile 2021) - Se finora il personale comunale è stato in calo a causa di numerosi pensionamenti, d’ora in poi l’ente pubblico potrà avere una boccata d’ossigeno con nuove assunzioni. In vista, ad esempio, c’è un concorso per un geometra. Ne ha parlato diffusamente il sindaco Filippo Bongiovanni nell’ultimo consiglio comunale di venerdì: «Sul discorso personale non ci dormo la notte — ha commentato il sindaco, spiegando che l’argomento lo impegna particolarmente almeno da tre anni —. Noi in questo momento abbiamo 88 dipendenti. Negli ultimi due anni, purtroppo o per fortuna loro, ne sono andati in pensione 12,13. I parametri del nostro ente ci consentivano una sostituzione in un rapporto di uno a tre, uno a quattro». Cioè una assunzione ogni tre o quattro pensionamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO