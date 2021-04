Rissa in famiglia, malore fatale

VIADANA (17 aprile 2021) - Via Buozzi, frazione di Sabbioni. Nel complesso abitativo in cui risiede un numeroso gruppo familiare di origine marocchina, la rissa scoppia alle 4 del mattino, mentre tutti sono seduti a tavola per consumare il pasto nella finestra temporale consentita dal Ramadan. Nel litigio, a quanto pare innescato da vecchi rancori, sono coinvolti tre parenti stretti: in due si scagliano contro un giovane, in una vera e propria esplosione di violenza. Il padre del ragazzo aggredito interviene in sua difesa, ma viene colto da un malore improvviso. Si accascia a terra e i familiari provvedono ad allertare il 118. Ma è troppo tardi: per l'uomo di 60 anni non c'è più niente da fare.

