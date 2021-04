Lunedì concerto degli Homies in diretta streaming su Fb

CASALMAGGIORE (16 aprile 2021) - Prevista inizialmente per venerdì 5 marzo, si terrà lunedì 19 aprile dalle 21.30 alle ore 22.30 la diretta streaming dedicata agli amanti della musica live, con un concerto visibile sulla pagina Facebook di ZEROdb, studio di registrazione e service audio, video e luci. L’evento sarà ripreso nella sede dello studio in via Vanoni 30 a Casalmaggiore. Nell’occasione, la band degli Homies presenterà brani tratti dal primo EP “How To Kill Your Comfort Hive”, pubblicato il 21 dicembre 2020, oltre a cover in stile pop folk. La band, nata nel 2015 e composta da Mattia Foina (chitarra e voce), Mirco Boldrini (basso e cori), Luca Bernardi (tastiere e cori) e Tommaso Frassanito (batteria) suonerà in occasione del decimo anniversario dalla creazione dello studio di registrazione ZEROdb.

L’evento nasce grazie alla collaborazione tra Emanuele Piseri (diretta live), Francesco Pederzani (fonico di sala), Daniele Nuvoli (tecnico luci), Martina Anselmi (comunicazione e ufficio stampa). Si unisce alla brigata anche Matteo Beccari (video creator e riprese a mano). “Un modo per proporre musica live, in un periodo in cui davvero manca un luogo dove suonare. In attesa di una vera riapertura, il tutto seguendo le norme del dpcm attuale”.

Il concerto sarà ritrasmesso martedì 20 alle 21 da Telepiadena, l’emittente comunitaria visibile sul canale 885 del digitale terrestre. Per contatti: Martina Anselmi - manselmi44@gmail.com - 331.8934273; Emanuele Piseri - emanuele.piseri@gmail.com - 335.6465650.

