Gang di ladri in azione, furto e danni in casa

CASALMAGGIORE-VIADANA (16 aprile 2021) - Dopo un periodo di calma, ladri in azione nella zona di confine dei territori comunali di Casalmaggiore e Viadana. Il bilancio è di un’intrusione in una casa e, fortunatamente, di alcuni altri episodi da considerarsi, per ora, più configurabili come tentativi di furto. Resta il fatto che un’intrusione in una abitazione privata c’è stata. Parliamo di quella di Amber Magotti di Roncadello, frazione di Casalmaggiore.



«Sono entrati in casa mia questa mattina (ieri, nda), a Roncadello in via Canzio – racconta Amber —. A casa non c'era nessuno, quindi secondo me hanno tenuto sotto controllo la zona. Sono entrati dalla porta principale rompendola e hanno messo a soqquadro tutta la casa, ma non abbiamo ancora individuato se abbiano rubato qualcosa o no. Però ci hanno provato, hanno guardato dappertutto, cassetti e mobili». Continua Amber: «Sicuramente, se anche hanno rubato qualcosa a casa mia, non c’era nulla di gran valore, ma non abbiamo ancora controllato dappertutto, valuteremo nei prossimi giorni. La tv non l’hanno presa, ad esempio, e nemmeno altri oggetti. Secondo me cercavano o contanti o gioielli, cose di piccole dimensioni con valore importante. La cosa più brutta, comunque, è il danno morale e il disordine che hanno creato dappertutto».

Rientrare a casa, trovare la porta forzata, entrare e vedere che qualcuno ha violato la propria intimità familiare è una esperienza che purtroppo tante persone hanno già provato e tutte, indistintamente, si dicono sempre quasi più infastidite e ferite dall’intrusione che dal valore della merce asportata. Amber ha segnalato via social quanto avvenuto «e mi hanno riferito – dice – che i ladri si sono recati anche in via Grazia Deledda a Cicognara e anche a Casalbellotto». In azione sarebbe stata vista una Ford Focus bianca. L’invito è ovviamente quello di prestare la massima attenzione e segnalare eventuali presenze sospette ai carabinieri.

