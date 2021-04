"Il tuo gatto ci dà fastidio": ignoti vandalizzano l'auto

VIADANA/CICOGNARA - Minacce e avvertimenti in uno stile malavitoso tramite una lettera anonima, con successivi danneggiamenti a un’auto, nei confronti di una famiglia di Cicognara responsabile, secondo gli ignoti vandali, di avere un gatto che fa la pipì davanti alle porte e sui davanzali delle finestre delle case dei vicini. Ma le persone prese di mira, seppur giustamente spaventate, non sono rimaste zitte: hanno prima denunciato il fatto ai carabinieri e ieri hanno pubblicato un post sulla pagina Facebook del gruppo «Cicognara-Sigugnera» per informare tutti di quanto è accaduto, con tanto di foto che testimoniano i danni alla macchina e persino la lettera anonima ricevuta. «Non si possono accettare nel nostro paese intimidazioni di questo tipo», si legge nel post.

