Mascherina sul monumento ai caduti, Torchio la toglie

BOZZOLO (14 aprile 2021) - Uno scherzo di cattivo gusto che non è piaciuto al sindaco Giuseppe Torchio. Ieri qualche giovane bozzolese in vena di burle ha scavalcato la recinzione del monumento ai caduti in piazza Europa, mettendo una mascherina chirurgica sul milite che completa il monumento in ricordo dei caduti delle guerre. Uscito dal Municipio dopo aver svolto gli impegni da primo cittadino, Torchio ha notato subito quanto era accaduto e personalmente è andato a togliere la mascherina, eliminando quella situazione irrispettosa.

