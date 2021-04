Premiata la Radio del Rey: sarà la voce del territorio

RIVAROLO DEL RE (14 aprile 2021) - Importante successo per il progetto di realizzazione di Radio del Rey - Una radio che fa rete, giunto tra i 4 premiati — con una somma di 3 mila euro — dopo la partecipazione al bando «Idee in movimento. XV concorso lavoro e pastorale 2021» indetto da Caritas italiana, Ufficio nazionale per i problemi sociali e del lavoro della Conferenza episcopale italiana, Azione Cattolica Italiana e Progetto Policoro - Giovani, Vangelo, Lavoro. Soldi che serviranno all’allestimento della emittente: a breve verrà costruito l’arredo degli studi. Le candidature presentate a livello nazionale erano state 33.

«Radio del Rey — spiega il responsabile tecnico della web radio Luca Maffi — è un progetto per mettere in rete un territorio che parte dall’attività della parrocchia, in collaborazione con la Federazione oratori cremonesi, ma che vuole allargare i suoi orizzonti».

La web radio, con sede all’interno dell’oratorio di Rivarolo del Re, trasmetterà giorno e notte tutti i giorni della settimana, sosterrà la cultura attraverso una programmi finalizzati, promuoverà il protagonismo giovanile, diventerà strumento di informazione per il territorio. Andrà in onda con una programmazione iniziale di canzoni alle quali verranno gradualmente aggiunti altri contenuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO