Pecore, capre e cavalli: la pacifica invasione

PIADENA DRIZZONA (12 aprile 2021) - Un anno fa era stato il sindaco di Voltido Giorgio Borghetti a incrociarlo mentre transitava per Recorfano. Questa volta è toccato al primo cittadino di Bozzolo Giuseppe Torchio entrare in contatto con lo spettacolare gregge di pecore di Pierino Palazzi, bergamasco di origine, residente a Solarolo Monasterolo, frazione di Motta Baluffi. Scene di vera vita agreste che si sono ripetute a distanza di un anno all’altezza di Drizzona, nei pressi della provinciale 10 Padana Inferiore, in un campo raggiunto da Palazzi attraverso una capezzagna di Colombarolo, frazione di Voltido. Periodicamente l’allevatore, con il preventivo accordo dei proprietari dei terreni ospiti, raggiunge gli appezzamenti in cui i suoi animali possano brucare tranquillamente, spostandosi nella nostra zona. Attualmente il gregge si trova a San Martino del Lago.

E, nota che rende il tutto ancor più poetico, stanno seguendo le orme del papà i figli, Filippo, Lory e Tommaso, anche loro pienamente parte di questa transumanza locale.

