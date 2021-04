Fondi per il Commercio alle prime quattro aziende

CASALMAGGIORE (12 aprile 2021) - Prime liquidazioni dei fondi assegnati lo scorso mese di novembre dalla Regione Lombardia al Distretto del Commercio Terre Casalasche, in seguito alla presentazione delle rendicontazioni delle spese effettuate. Si tratta di circa 15 mila euro concessi a quattro esercizi commerciali, di cui tre di Casalmaggiore e uno di Rivarolo del Re. In tutto, il Pirellone aveva assegnato centomila euro a fondo perduto per micro, piccole, medie imprese del commercio, artigianato e dei servizi. Destinatarie degli aiuti 22 aziende del territorio, sulle 27 domande pervenute. Il distretto ha come capofila il Comune di Casalmaggiore e partner i Comuni di Casteldidone, Cingia de’ Botti, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Rivarolo del Re, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Torricella del Pizzo e Voltido. A definire l’elenco degli ammessi era stata una commissione di valutazione delle domande.

