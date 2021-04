Stop ai blackout elettrici

VIADANA (11 aprile 2021) - Meno rischi di blackout e fastidiosi cali di tensione alle luce del maxi intervento effettuato nei giorni scorsi fra le due rive del Grande Fiume che collegano la Lombardia all’Emilia Romagna. I tecnici della Terna, infatti, hanno sostituito i cavi che portano l’energia elettrica, i cosiddetti «conduttori» che garantiscono alla popolazione, alle aziende, agli uffici pubblici ma anche a luoghi come gli ospedali e le residenze assistite la fornitura necessaria per il funzionamento.

Il quartiere generale dell’operazione era posizionato sulla sponda emiliana e, in particolare, in corrispondenza del ponte sul canale di irrigazione Fiuma in territorio di Boretto. Qui sono stati issati quattro tralicci provvisori con cui sono stati effettuati i collegamenti-ponte mentre venivano sostituiti i conduttori che sorvolano le acque del Po.

