Fatto saltare il bancomat del Banco Popolare

CASALBELLOTTO (10 aprile 2021) - Non c'è pace per la filiale di Casalbellotto del Banco Popolare, che questa notte attorno alle 4 è stata di nuovo presa d'assalto dai ladri - dopo il tentato furto dello scorso dicembre - che hanno fatto saltare lo sportello bancomat probabilmente con l'acetilene. Un boato tremendo che ha svegliato i residenti che abitano nelle vicinanze della banca e ha provocato anche la rottura dei vetri di porte e finestre di alcune case. L'esplosione ha causato ingenti danni anche all'interno della filiale, che era già stata presa di mira con un colpo del tutto simile nel 2014. Al momento non si sa ancora quanto denaro sia stato rubato.

